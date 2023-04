Kultovní Nier: Automata prodal 7,5 milionu kopií

Postapokalyptická rubačka Nier: Automata, která naprosto špičkově ukazuje narativní sílu interaktivních médií, slaví milník 7,5 milionu prodaných kusů. Hra vyšla před 5 lety na PlayStationu 4 a PC, o rok později potom na Xbox One a teprve vloni v říjnu zamířila i na hybridní konzoli Nintendo Switch.

You'll be delighted to hear more than 7.5 million copies of NieR:Automata have been sold or shipped to date.



Thank you for your love and support! pic.twitter.com/4KztzBi8la