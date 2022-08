23. 8. 2022 16:28 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Původní tvůrci série Men of War z ukrajinského studia Best Way u příležitosti zahájení Gamescomu vydali kratičké video se záběry z chystaného pokračování Men of War 2, které oznámili koncem minulého roku a lákali na letošní vydání na PC.

Teaser neprozrazuje nic nového, ale láká na 1. září, kdy máme dostat plnohodnotný trailer. A nebylo by od věci, kdyby nám slibované video oznámilo i datum vydání. Pro více dřívějších informací o hře vás poprosím nakouknout do původního článku.