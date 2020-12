Kooperativní akce Outriders se připomíná překvapivě dobrým trailerem

15. 12. 2020 12:42 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Tvůrci Bulletstormu a spolutvůrci série Gears of War ze studia People Can Fly už finišují svůj další projekt, novou značku Outriders, která má mnoho společného s jejich předchozí tvorbou. Jde rovněž o frenetickou střílečku zaměřenou na kooperaci. Základní formule je podobná té z The Division 2, ale svět je docela jiný, plný nadpřirozených schopností a bytostí.

Outriders zatím nepůsobí jako hra, která by vzbuzovala větší vášně a byla z těch nejočekávanějších. Na druhou stranu, nový trailer umí na bezhlavou akci nalákat a možná za ni ještě budeme rádi. Bude totiž jednou z prvních, které si v nadcházejícím herním suchu zahrajeme. Vyjde 2. února na PC, PlayStationu 4 a 5, Xboxu One a Series X/S a později i na Stadii.