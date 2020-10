Kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortez loví mladé voliče streamováním her

20. 10. 2020 11:20 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Mobilizovat občany, aby přišli k volbám, se politici snaží různými způsoby. Demokratická členka americké Sněmovny reprezentantů Alexandria Ocasio-Cortez, která je nejmladší kongresmankou v historii USA, se včera na Twitteru zeptala, jestli si hlas svých sledujících získá tím, že si s nimi zahraje Among Us a bude hraní streamovat na Twitchi. Osobně prý tuhle virtuální variace na Městečko Palermo nehrála, ale slyšela, že je to zábava.

Who would you want to watch in a game together? ⬇️ — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 19, 2020

Nabídky se chytlo hned několik populárních streamerů včetně Pokimane nebo HasanAbiho. Ocasio-Cortez vzápětí přiznala, že ještě nemá potřebné vysílací vybavení, už si ovšem stihla založit oficiální kanál. Ten v této chvíli čítá přes 174 tisíc sledujících, aniž by AOC odstreamovala jedinou minutu. Že by se volební kampaně a politické duely přesunuly do herního světa?