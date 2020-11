Kolekce prvních tří dílů Serious Sama dorazí za týden na Switch

11. 11. 2020 13:12 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Vypočítat všechny díly série Serious Sam je docela kumšt. Kromě hlavní číslované řady je tu celá řada odnoží, které mnohdy spadají do zcela jiných žánrů, než je základní frenetická FPS akce specializující se na zabíjení nesmírného množství nepřátel. Dosud poslední výlet do kůže Sama Stonea nedopadl příliš dobře, pokud si ale chcete zavzpomínat na samotné kořeny značky, již brzy tak budete moci učinit i na cestách.

Na Nintendo Switch totiž už brzy dorazí Serious Sam Collection, která v sobě nese první tři díly v HD verzích, a to včetně rozšíření The Legend of the Beast a Jewel of the Nile.

Hráči se tak mohou těšit na výlet do starověkého Egypta, do Jižní Ameriky, případně budou moci vyzvat své kamarády na souboj v multiplayeru, který nabídne Deathmatch, Capture the Flag a další režimy. Hrát můžete i v kooperaci pro až čtyři hráče.

Kolekce na Switch dorazí už příští týden, konkrétně 17. listopadu, cena je stanovena na necelých 30 dolarů.