King's Bounty 2 zná termín vydání

12. 2. 2021 20:43 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Tahové taktické RPG King's Bounty 2 se dočkalo data vydání. Hra, která byla oznámena v srpnu 2019 a původně měla být vydána letos v březnu, nakonec dorazí 24. srpna letošního roku. V plánu jsou verze pro PC, minulou generaci konzolí a pro Nintendo Switch.

zdroj: 1C Publishing

King's Bounty 2 je přímým pokračováním 31 let staré původní King's Bounty. V roce 2008 nicméně sérii rozšířil i spin-off s názvem King's Bounty: The Legend. V nové hře se můžeme těšit na filmový styl vyprávění příběhu, taktické boje, do nichž promluví podoba terénu a rozhodování, které bude ovlivňovat okolní svět.