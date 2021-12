Keanu Reeves říká, že Cyberpunk 2077 nehrál, navzdory tvrzení CD Projektu

13. 12. 2021 17:40 | Bleskovky | autor: Alžběta Trojanová

Keanu Reeves a Carrie-Anne Moss si nedávno velmi dlouze popovídali s časopisem The Verge. Hlavním tématem byl samozřejmě Matrix, jehož čtvrtý díl se chystá do našich kin a který si částečně můžete vyzkoušet i v technologickém demu Unreal Enginu 5. Přišla ale řeč i na videohry: Moderátor se zeptal slavného herce, jestli sám hraje. Keanu okamžitě odpověděl, že ne. A to dokonce ani v případě Cyberpunku. Dodal, že mu v CD Projektu samozřejmě ukazovali demo, ale hru samotnou nehrál.

Tohle přiznání je vcelku komické, vzhledem k tomu, že ještě v listopadu loňského roku CEO CD Projektu, Adam Kicinski, tvrdil během setkání s investory, že Keanu hru hrál a zamiloval si ji. Ale zkrátka je to jen připomenutí, že marketingové řeči před vydáním nemůžeme brát vážně.

V interview padne řeč i na to, co říká Reeves na fakt, že se hráči snažili hru namoddovat, aby mohli spát s postavou Johnnyho Silverhanda. Jak se ukázalo, herec to vzal vcelku sportovně, když prohlásil, že „je to milé“.