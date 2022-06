Když si pospíšíte, získáte od GOGu izometrickou adventuru Beautiful Desolation. Na pecku z Epicu je času dost

20. 6. 2022 13:04 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Pokud nepohrdnete hrami zdarma, pak jste tu správně! Moc ale neotálejte, protože izometrická adventura Beautiful Desolation za pár hodin zmizí z GOGu, kde si ji můžete přivlastnit bez zbytečných otázek. V Beautiful Desolation sice zvítězila myšlenka nad herními mechanismy, jak píše Ondra Švára v recenzi, ale směs exotiky a postapokalyptického retro-futurismu i tak stojí za hřích, obzvlášť teď, když je zadarmo.

Pro druhou hru zdarma musíte do Epic Games Storu a čas máte do čtvrteční 17. hodiny. V tomto případě jde o velmi chválený mix Portalu, Zeldy a Metroidu zvaný Supraland, v němž budete řešit hádanky, mlátit monstra a odemykat si nové schopnosti, přičemž vám to celé zabere mezi 12 a 25 hodinami. Hra je na Steamu hodnocená extrémně kladně s 96 % zdvižených palců, takže neváhejte.

Supraland ve čtvrtek v podvečer vystřídají dvě hry: Simulace automechanika Car Mechanic Simulator 2018, která se loni dočkala ucházejícího pokračování, a adaptace výborné stolní hry Hra o trůny: Desková hra.