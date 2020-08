Karetní RPG A Long Way Down příští týden opouští předběžný přístup

21. 8. 2020 14:51 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Čím víc žánrů ve své hře smícháte, tím větší šanci máte na úspěch. Tohohle pravidla se drží studio Seenapsis, jejichž A Long Way Down je kombinací tahových karetních soubojů a RPG roguelite dungeon crawleru. Jestli máte pocit, že je to příliš mnoho cizích slov za sebou, nejste sami – zkrátka chodíte procedurálně generovaným podzemím a stavíte si v něm balíček karet reprezentujících hrdiny, vylepšujete vybavení a snažíte se uniknout ze spleti chodeb. Když zemřete, můžete to zkusit znovu a jinak.

V předběžném přístupu vyšlo A Long Way Dark letos v lednu, v plné verzi pak vyjde příští týden 27. srpna na Steamu. V budoucnu pro něj tvůrci plánují také příchod na Switch, zatím s blíže nespecifikovaným datem vydání.