Jóko Taró pracuje na další hře. Může a nemusí to být Nier

15. 5. 2024 16:00 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Jóko Taró patří mezi podivíny a vizionáře, kterým ovšem pod rukama vznikají skvělé hry. Po masivním a nečekaném úspěchu hry Nier: Automata (za dobu své existence zvládla prodat osm milionů kusů) pracoval jako kreativní ředitel na SINoALICE či Nier Replicant ver.1.22474487139... a nyní má zjevně v hledáčku další projekt.

Japonskému magazínu Famitsu to prozradil Jósuke Saitó, který v minulosti s Taróem a Kejčim Okabem na Nieru spolupracoval: „Už nějakou dobu mluvím o tom, že chci udělat něco s Jókoem a Okabem. V nepříliš vzdálené budoucnosti budu mít něco ucelenějšího, tak prosím ještě vydržte. Možná to bude NieR, možná to nebude NieR. To je asi tak všechno, co vám teď můžu říct.“

Uvidíme, co se z této spolupráce vyvrbí. Na estetiku a atmosféru Automaty se nedávno pokusil docela úspěšně navázat akční Stellar Blade.