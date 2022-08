Ještě letos dostanete příležitost vyzkoušet si kooperativní horor The Outlast Trials

24. 8. 2022 10:38 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Tvůrci hororové série Outlast oblažili své fanoušky novým trailerem z chystaných The Outlast Trials, kooperativního pojetí brutálních a nechutných výjevů. Kromě značně znepokojivého videa dostáváme informaci, že hru bude možné si zahrát ještě letos.

Ne však její plnou verzi. Ve dnech od 28. října do 1. listopadu proběhne uzavřená beta. Bohužel se v této chvíli nedozvídáme, kdy a jak se do ní bude možné přihlásit. Stejně tak nevíme, kdy The Outlast Trials vlastně vyjde, ale možná to nevědí ani sami tvůrci, když potřebují hru nejprve otestovat na dobrovolnících.