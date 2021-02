Je tady první malá ochutnávka z hraní Sherlock Holmes: Chapter One

12. 2. 2021 11:10 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Po delší odmlce a odbočce zvané The Sinking City bychom se měli vrátit do Sherlockových bot a přijít na kloub mnoha zapeklitým případům. Detektivní adventura s otevřeným světem Sherlock Holmes: Chapter One vyjde ještě letos na PC a nových i starých konzolích a konečně se dostáváme do fáze, kdy nám tvůrci z Frogwares začnou odhalovat samotnou hru.

Dorazil první trailer, který na ploše několika málo desítek vteřin odhaluje záběry z hraní. Je to skutečně jen malá ochutnávka grafiky, dabingu a detektivního pohledu. Plnohodnotné záběry máme dostat příští měsíc spolu s dalšími informacemi o hře jako takové. Ale i z toho dnešního mála to vypadá nadějně, nemyslíte?