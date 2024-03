Je libo Horizon za tři stovky? Na Steamu začal jarní výprodej

15. 3. 2024 11:30 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Až do 21. března máte v letošním jarním výprodeji šanci ulovit hromadu zajímavých kousků, včetně titulního Horizon Zero Dawn Complete Edition za zhruba 300 korun. Mezi další zajímavé zlevněné kousky patří například série Need for Speed, Warhammer, nebo třeba Battlefield.

S velkou 50procentní slevou tak můžete sehnat třeba špičkové závody Forza Horizon 5, jednu z nejlepších sedmičkových her Hogwarts Legacy, nebo třeba Total War: Warhammer III. Ve velké slevě je i můj oblíbený Hitman, kdy si můžete za pouhých asi sedm stovek pořídit komplet celý World of Assassination.

zdroj: Steam

A co třeba povedená konkurence Civilizace, strategie Humankind za asi tři stovky? No, s vypisováním všech zajímavých slev bychom tu byli dlouho, mrkněte na Steam sami, a to by bylo, aby vás tam v té záplavě zlevněných kousků něco nezaujalo.