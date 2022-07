Jak se daří hrám na Twitteru? Dominuje Asie, nejvíc se tweetuje o slavné čínské hře

Máme tu sérii velmi zajímavých statistických informací o Twitteru za první polovinu roku 2022. Za těchto šest měsíců bylo vytvořeno na 1,5 miliardy tweetů o hrách, což je o 36 % více než za stejné období v roce 2021. Nejvíce se tweetovalo v Japonsku, USA, Koreji, Thajsku a Indonésii.

Hrou, o které se v první polovině letošního roku tweetovalo nejvíc, je free-to-play RPG Genshin Impact. Druhé místo patří „křížovce“ Wordle, Final Fantasy zaujímá 4. místo, Apex Legends šesté, Elden Ring sedmé a Zeldu najdeme na desátém místě.

Další statistiky týkající se například esportových her a streamerů najdete na Twitteru šéfa herní sekce ve společnosti Twitter.

Gaming Twitter



There were almost 1.5 BILLION Tweets about gaming in the first half of 2022 (up 36% YoY) - a record half following up on a record year for gaming conversation in 2021



Here’s our H1 recap that covers everything that’s happened in 2022 so far () pic.twitter.com/NARWc8jc0u