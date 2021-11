30. 11. 2021 14:45 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

The Legend of Zelda: Breath of the Wild je jedna z nejkrásnějších her pro Nintendo Switch, za své kouzlo ale vděčí spíš stylizaci než modernosti grafiky. Kanál Digital Dreams na YouTube, který se zabývá grafickými modifikacemi nejrůznějších her, teď zveřejnil video, jak by Hra roku 2017 vypadala, kdyby zvládala běžet v 8K na ultra detaily, s ray-tracingem simulujícím nasvětlení scény a neomezenou dohledností stromů. Výsledek je opravdu okouzlující - pokochejte se sami: