Interaktivní drama Fahrenheit se po letech podívá na PlayStation 4

25. 9. 2020 13:16 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Francouzské studio Quantic Dream má za sebou dlouhou historii interaktivních dramat, která zarputile odmítá nazývat hrami: Heavy Rain, Beyond: Two Souls nebo předloňský Detroit: Become Human. Jeho Fahrenheit letos slaví 15. výročí a u této příležitosti chystá ve spolupráci s vydavatelstvím Meridiem Games speciální fyzickou edici pro PlayStation 4, kam se tahle detektivka dosud nepodívala.

Příběh Lucase Canea prchajícího před newyorskými detektivy kvůli okultní vraždě vyjde v balení se speciálním přebalem, sadou nálepek, artbookem a poděkováním od vývojářů. Do vybraných evropských obchodů by měl dorazit na konci listopadu s poměrně odvážnou cenovkou na 15 let starou hru – krabicový Fahrenheit pro PS4 vás vyjde na 29,99 eur, tedy zhruba na 800 českých korun.