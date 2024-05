Hunt: Showdown v srpnu opustí minulou generaci konzolí

22. 5. 2024 12:45 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Hunt: Showdown už je na trhu pěkných pár let a rozhodně dávno nepatří mezi hry, o kterých by se pravidelně a živě debatovalo. Crytec ale na své hororové akci zasazené do louisianských bažin stále pracuje a v blízké budoucnosti ji převede na novou verzi svého Cryenginu.

To ovšem znamená, že majitelé verzí pro minulou generaci konzolí přijdou o možnost Hunt: Showdown hrát. Od 15. srpna letošního roku, kdy přechod na modernější technologii proběhne, přestane Crytec staré konzole úplně podporovat. Upozorňuje ale jejich uživatele, že veškerý dosažený postup a pořízený obsah jim bude pořád k dispozici, pokud se rozhodnou pořídit si novou konzoli.