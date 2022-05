Horor Callisto Protocol se ukáže už tento týden

Na sklonku roku 2020 nám Glen Schofield, spolutvůrce Dead Space, ukázal svůj nový projekt – hororový survival The Callisto Protocol zasazený na měsíc Jupitera, kde jsou ti nejstrašlivější vězni sužovaní děsivými monstry. A nyní konečně nadchází ten týden, kdy se nám The Callisto Protocol více ukáže.

Na Twitteru na to upozornil sám Schofield (via GamesRadar) a své oznámení, kterak je teď ten nejlepší čas sledovat sociální kanály hry, doplnil nechutným obrázkem detailu nechutného tvora ze hry.

Připomeňme, že The Callisto Protocol vyvíjí nové Schofieldovo studio Striking Distance spadající pod společnost Krafton Inc., mateřskou společnost studia PUBG Corp., tvůrců PlayerUnknown’s Battlegrounds. Není to náhoda, jelikož The Callisto Protocol je skutečně zasazené do světa PUBG.

If you don’t already follow @CallistoTheGame now might be a good time to start. Look for some news next week. Until then, here’s a closeup of one of the creatures from our world class character team. They’re incredible. Happy Friday the 13th! Get ready! pic.twitter.com/u9xDxJ4CbC