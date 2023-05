Hollow Knight: Silksong se opět odkládá

Trvá to dlouho a potrvá to ještě déle. Na pokračování skvělé metroidvanie Hollow Knight s podtitulem Silksong už se čeká přes čtyři roky a nezdá se, že by se situace měla v dohledné době změnit. Tvůrci ze studia Team Cherry plánovali vydání na první polovinu roku 2023, ale včera dali na vědomí, že hru do konce června dokončit nestihnou.

zdroj: Xbox

„Plánovali jsme vydání na první polovinu roku 2023, ale vývoj stále pokračuje,“ napsal na Twitteru marketingový zástupce studia Matthew Griffin. „Jsme nadšení z toho, jak se hra formuje, a už pěkně narostla, takže potřebujeme dost času na to, aby byla tak dobrá, jak jen dokážeme. O podrobnosti se podělíme, až se budeme blížit vydání,“ dodal.

Hey gang, just a quick update about Silksong.



We had planned to release in the 1st half of 2023, but development is still continuing. We're excited by how the game is shaping up, and it's gotten quite big, so we want to take the time to make the game as good as we can.



Expect…