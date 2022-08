Hogwarts Legacy bude mít exkluzivní obsah na PlayStationech a jen jednu mikrotransakci

Minulý týden byly spuštěny předobjednávky nejrůznějších edic očekávané potterovské hry Hogwarts Legacy a tvůrci v jejich prezentaci neodvedli moc dobrou práci, když se museli vydat na Twitter a objasňovat hned několik nejasností.

Jednou z nich je obsah exkluzivní konzolím PlayStation 4 a PlayStation 5. Pouze na těchto systémech je k předobjednávkám „přibalovaný“ recept na lektvar Felix Felicis známý též jako Tekuté štěstí a nehledě na to, zda si hru předobjednáte, budete mít na těchto konzolích jeden exkluzivní quest navíc, o němž se máme dozvědět víc v budoucnu přímo od Sony.

Tvůrci rovněž vyjasnili, že bonusový balíček Dark Arts Pack obsažený v deluxe edici bude po vydání možné zakoupit samostatně a půjde o jedinou výjimku, jinak ve hře prý nebudou žádné nákupy. Hogwarts Legacy vyjde na počítačích, PlayStationech a Xboxech příští rok 10. února a později skrze cloud i na Switchi.

All PlayStation editions will come with the Exclusive Quest; no Pre-Order is required to obtain it. More information around Sony exclusives is coming soon. (4/8)