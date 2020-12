Hit Among Us se rozšiřuje na konzole. Začal Switchem a crossplayem

16. 12. 2020 13:43 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Among Us už jste pravděpodobně zaznamenali. Dva roky staré hry si zničehonic někdo všiml a udělal z ní hit, který sebral vítr z plachet jinému hitu Fall Guys (také už jste o této hře dlouho neslyšeli?). Hra Among Us byla dosud dostupná pouze na počítačích a mobilních telefonech, ale konečně se dostává i na první konzoli – Switch.

Nejde o oznámení se vzdáleným datem vydání. Among Us na Switchi rovnou vyšlo a obsahuje automatický crossplay napříč všemi podporovanými platformami. Stojí stejných 5 eur jako na PC, ale k online hraní si musíte zaplatit službu Nintendo Switch Online. Je zde ale možnost lokálního hraní na jedné wi-fi. Doufejme, že další konzole nebudou čekat příliš dlouho a snad se i ony zapojí do crossplaye.