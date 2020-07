Herec Froda kritizuje seriál Pán prstenů od Amazonu

10. 7. 2020 13:49 | autor: Václav Pecháček

Každý fanoušek Středozemě se těší, nebo je minimálně zvědavý, na nový seriál Pán prstenů z produkce Amazonu. Bude to ohromná, drahá záležitost, která má všechny předpoklady k úspěchu – ale Frodo, respektive herec Elijah Wood, má problém s jednou věcí. A tou je název.

Wood v rozhovoru pro Indie Wire zcela správně podotýká, že seriál toho s dějem Pána prstenů bude mít pramálo společného: „Myslím, že to je trochu zavádějící. (…) Zní to spíš jako éra Silmarillionu. Nechci znít jako nerd, ale je to Druhý věk Středozemě.“

Prý by mu to ovšem nebránilo, aby se v seriálu objevil třeba v nějakém cameu, i když Frodo Pytlík se samozřejmě v době, kdy se seriál odehrává, ještě ani zdaleka nenarodil. „Podívejte se, beru jakoukoliv výmluvu, abych pracoval na Novém Zélandu,“ říká Wood.

Natáčení přerušené kvůli koronaviru by se velmi brzy mohlo opět rozjet a snad se o seriálu brzy dozvíme další podrobnosti.