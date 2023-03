Halo Infinite se chystá do třetí sezóny s největším updatem od vydání

2. 3. 2023 12:16 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Halo Infinite sice není tak převratný projekt, jak si tvůrci a vydavatelé nejspíš vysnili, ale to neznamená, že by se na něm snad přestalo pracovat. A to i přesto, že studio 343 Industries, které za hrou stojí, bylo podle všeho tvrdě zasaženo masovým propouštěním ve všech divizích Microsoftu.

Update s názvem Echoes Within značí vstup titulu do třetí sezóny a mělo by se jednat o největší porci obsahu, kterou hra zatím dostala. Na hráče Halo Infinite čekají nové zbraně, mapy a také třeba nový battle pass, který bude mít sto úrovní. Přídavek dorazí 7. března.