14. 6. 2021 1:16 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Jedna z nejlepších her uplynulého roku, akční řežba Hades, se stane součástí předplatného Xbox Game Pass. Oznámil to Microsoft během sobotní tiskové konference na E3 2021. Čtvrtá hra studia Supergiant Games na Xboxu One a Xboxu Series X|S vyjde 13. srpna.

Jak se můžete dočíst na blogu PlayStationu, Hades tehdy vyjde i na PS4 a PS5. Tam si ho ale budete muset normálně zakoupit, protože Sony žádné podobné předplatné zatím nenabízí.