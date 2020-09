GodFall vyjde spolu s PlayStationem 5, ale i na PC

Takzvaný looter-slasher GodFall, historicky první hra oznámená pro next-gen, sice na včerejší PlayStation Showcase chyběla, ale to jí nijak nezabránilo v prozrazení data svého vydání. Pokud vás tato zlatavá akce plná božstev přitahuje, můžete s ní počítat v den vydání PlayStationu 5, tedy 12. listopadu, a to i na počítači skrze Epic Games Store.

Godfall is officially launching on November 12 for the PlayStation 5 & PC via Epic Games Store!



Pre-order now on PC: https://t.co/o1sL8fJ9g6#PS5 pre-orders coming soon! pic.twitter.com/BdDKp4z4kM