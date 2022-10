George R. R. Martin nehrál Elden Ring. Brzdí ho nejen čas

27. 10. 2022 12:50 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Navzdory tomu, že se spisovatel George R. R. Martin podílel na tvorbě světa pro akční RPG Elden Ring od FromSoftware, sám si hru zatím nezahrál. A v čerstvé talk show Stephena Colberta dokonce vysvětluje, proč na ni zatím nenašel čas: „Nehrál jsem ji, protože lidé touží po jedné takové knize jménem Vichry zimy. A já mám bohužel sklony k závislostem. Kdysi jsem videohry hrál, hry jako Railroad Tycoon, Master of Orion nebo Homeworld, vždycky mě totálně vtáhly, uběhly týdny, měsíce, a já tam seděl ve svém červeném flanelovém županu a říkal si: ‚Ještě jednu hru, ještě jednu…‘ Než jsem se konečně vzpamatoval a usoudil, že takhle to dál nejde a musím toho nechat, protože by mě to zabilo.“

Zároveň ale Martin FromSoftware u Colberta pochválil, když prohlásil, že je Elden Ring tou nejkrásnější hrou, kterou kdy viděl. Cení si jejich smyslu pro detail a je mu velkou ctí, že se mohl stát součástí projektu. A co se Vichrů zimy týče, v témže interview spisovatel říká, že by předposlední kniha Písně ledu a ohně mohla mít přes 1 500 stran, přičemž má napsané zhruba tři čtvrtiny. On se snad zaslouženého důchodu nikdy nedočká!