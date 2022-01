Game Pass se zítra rozroste rovnou o osm her, z toho o tři novinky

19. 1. 2022 12:11 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Proč nové přírůstky rozmělnit do vícero dnů, aby je člověk stíhal pojmout, když je můžete všechny narvat do jediného dne? Asi nějak tak musel uvažovat někdo v Microsoftu, jelikož zítra do Game Passu přibude najednou osm her, z toho tři naprosté novinky.

První z nich je taktická střílečka Rainbow Six Extraction až pro tři kooperující hráče, kterou v případě PC verze Game Passu doprovodí populární předchůdce Rainbow Six Siege. Druhou novou hrou je relaxační Pupperazzi, v níž budete fotografovat pejsky. A třetím nováčkem je sportovní arkáda Windjammers 2.

Pokud jste vyznavači plížení, které může skončit totálním masakrem, jistě vás potěší trilogie novodobého Hitmana. A nakonec se ještě můžete pustit do půl roku staré hry Death's Door, která vzdává hold klasickým Zeldám. Informace o dalším obsahu pro Game Pass i o hrách, které ho záhy opustí, hledejte v oficiálním oznámení.