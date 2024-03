Fyzická edice Baldur’s Gate III bude první hrou, která na Xbox Series X vyjde na čtyřech discích

6. 3. 2024 9:00 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Pokud si plánujete pořídit fyzickou kopii nejlepšího loňského RPG na Xbox Series X, připravte se na pořádné žonglování s disky. Baldur’s Gate III bude totiž první hrou, která na aktuální generaci konzole od Microsoftu dorazí rovnou na čtyřech nosičích.

Zatímco na PC si vystačí s jedním, na PlayStationu 5 se dvěma, na Xbox měla původně dorazit na třech. Nakonec ale budou potřebovat rovnou čtyři. „Fyzická edice Baldur’s Gate III pro Xbox bude mít čtyři disky, protože jsme o 500 MB překročili limit pro tři,“ prohlásil šéf vydavatelské divize Larianu, Michael Douse. „Jediná možnost by byla osekat nějaký obsah, ale to nedává smysl, takže ano, čtyři.“ První várka fyzických edic pro Xbox Series X by do obchodů měla dorazit na začátku dubna, ty pro PlayStation 5 by to měly stihnout ještě před koncem března a jako první do skladů zamíří počítačové krabičky.