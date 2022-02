Free-to-play Puzzle Quest 3 na začátku března ovládne vaše počítače a mobily

3. 2. 2022 15:01 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Populární kombinace RPG a návykových spoj3 mechanismů se vrací. Puzzle Quest 3 vyjde ve své free-to-play podobě 1. března pro PC, iOS a Android. Třetí díl vývojáři z 505 Games zasadili 500 let po událostech toho druhého z roku 2010, fantastickým světem plným monster se opět budete prokousávat spojováním příslušných symbolů.

Při vydání budete mít na výběr z pěti hratelných tříd - nechybí šaman, paladin, nekromancer, berserk a assassin. Každá z postav dostane do vínku jiné speciální schopnosti. Už teď se můžete do hry předběžně zaregistrovat na oficiálních stránkách (případně si ji přidat do seznamu přání na Steamu), od počtu registrací se posléze budou odvíjet odměny, které dostanou všichni, do Puzzle Questu 3 naskočí hned první den.