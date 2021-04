Filmové Uncharted v den premiéry najdete na Netflixu

9. 4. 2021 10:54 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Sony oznámila, že až filmová adaptace herní série Uncharted příští rok zamíří na streamovací služby, objeví se exkluzivně na Netflixu. Tisková zpráva společnosti hovoří o několikaleté smlouvě (New York Times uvádějí konkrétně pětiletý kontrakt), podle které by budoucí snímky měly mimo kina premiérovat právě tam. Půjde třeba o nadcházející Bullet Train od režiséra Davida Leitche, chystané pokračování Spider-Man: Into the Spider-Verse či o Morbiuse, který se na Netflixu objeví ještě před Uncharted.

Filmová adaptace dobrodružství o archeologovi Nathanu Drakeovi s Tomem Hollandem v hlavní roli má premiéru aktuálně plánovanou na 18. únor 2022. Zatím se nezdá, že by ji film režírovaný Rubenem Fleischerem neměl stihnout - skoro rok teď tráví ve střižně. Nedá se ale vyloučit, že bude v budoucnu jeho vypuštění do světa ještě odložené kvůli stále uzavřeným kinům z důvodu koronavirové pandemie.