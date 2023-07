Filmové Borderlands se v kinech ukáží příští rok

21. 7. 2023 13:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Příští rok se na filmová plátna přiřítí ztřeštěná adaptace Borderlands, pod kterou jsou v kolonce režisér podepsaní Eli Roth a Tim Miller. Lovkyni pokladů Lilith si v ní zahraje Cate Blanchett a po jejím boku stane roztodivná skupinka outsiderů, jež ztvární Edgar Ramirez, Kevin Hart a Ariana Greenblatt. Ve snímku si zahraje menší roli i známá hollywoodská herečka Jamie Lee Curtis, otravného robota Claptrapa zase nadabuje Jack Black.

I přes slavná jména si ale projekt prošel postprodukčním peklem. Craig Mazin, jeden ze scénáristů, kterého proslavil seriálový Černobyl nebo The Last of Us, se spolupráce zřekl a nechce být uvedený v titulcích. Místo něj se v nich objeví pseudonym Joe Crombie, od kterého se Mazin distancuje.

Aféra napovídá, že si oblíbený producent možná nechce touhle filmovou adaptací kazit pověst. Jak to celé nakonec dopadne, se přesvědčíme na vlastní oči příští rok 9. srpna, kdy mají Borderlands premiéru. Datum zveřejnil filmový server Deadline.