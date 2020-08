Fazolková battle royale Fall Guys dál roste. Už je nejstahovanější hrou z PS Plus

V redakci všeobecnému nadšení kolem Fall Guys rozumíme, jak nejspíš naznačil náš nedávný DrunkPlay. Netradiční battle royale plná miniher se těší velké popularitě i u hráčů. Devolver teď zveřejnil nejčerstvější statistiku – na Steamu si ji pořídilo přes 7 milionů hráčů a v rámci PS Plus, kde stále ještě je hrou pro srpen, se stala nejstahovanějším titulem za celou existenci předplatného.

Není se tak čemu divit, že mají tvůrci z Mediatonic s Fall Guys velké plány. Už během dnešního přenosu Opening Night Live uvozujícího letošní digitální Gamescom představí nadcházející druhou sezónu fazolkového klání. Těšit se můžete nejen na nové kostýmy a tanečky, ale zřejmě i na novou porci miniher, která by měla osvěžit stávající rotaci.

