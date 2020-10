Fantastická kooperativní řež Warhammer: Vermintide 2 je na týden zdarma

27. 10. 2020 14:56 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

„Větší, dravější, surovější, dynamičtější, propracovanější, bohatší. Zkrátka lepší.“ Tak přesně těmito slovy otevírá Honza Slavík svůj verdikt Warhammeru: Vermintide 2 z roku 2018 – hry, která si od něj v recenzi odnesla zasloužených devět bodů z deseti. A pokud vás doteď míjela, můžete jí přijít na chuť v bezplatné zkoušce.

Celá hra je po následujících šest dní zdarma na Steamu. Ideální by bylo zlanařit do akce další tři kamarády, ať si ten koop v kulisách starého fantasy Warhammeru pořádně užijete. A když se vám to zalíbí a nebudete mít po týdnu dost, můžete si hru natrvalo pořídit ve slevě za 7 eur, případně za 24 se všemi jejími dodatky.