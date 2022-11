Famózní hra Inscryption brzy vyjde na Switchi

11. 11. 2022 13:00 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Pokud jste čekali na tu pravou platformu, na které si konečně zahrajete tu opěvovanou „karetní hru“, tak se už brzy dočkáte. Naprosto vynikající a těžko popsatelná záležitost Inscryption se po původním vydání na PC a následném rozšíření na PlayStation konečně podívá i na Switch, a to 1. prosince.

No a kde jinde si zahrát karetní hru, která vlastně není tak karetní, jak by se na první pohled mohlo zdát? O Inscryption musíte vědět jen to, že vás několikrát pořádně překvapí, zvedne ze židle, nechá v němém úžasu a… Prostě pozor na spoilery, protože tady je vlastní odhalení každého tajemství k nezaplacení.