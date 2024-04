Fallout 76 teď můžete týden hrát zdarma

12. 4. 2024 11:00 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Taky jste koukali na seriálový Fallout a taky se vám líbil jako nám? Pokud teď máte chuť se do oblíbeného univerza ponořit ještě víc, můžete dát šanci Falloutu 76. Tedy tomu dílu série, který měl bezkonkurečně nejhorší start a nějakou dobu byl spíš pro smích. Vtip je ale v tom, že Bethesda se na hru po prvotním zaškobrtnutí nevykašlala a stará se o ni dodnes.

Fallout 76 tak obdržel obrovské množství velkých i malých updatů, a tak se dá s klidem říct, že jeho startovní stav je dnes už dokonale nerelevantní. Postapokalyptické MMO jednoduše vyrostlo, dospělo a nabobtnalo o tuny novinek, které z něj nakonec udělaly dobrou hru. Ostatně svědčí o tom například i uživatelské hodnocení na Steamu, které je teď už „spíše kladné“.

Jestli se tak chcete přesvědčit o tom, co všechno Bethesda s Falloutem 76 v posledních letech udělala, a chcete strávit trochu času v téhle verzi postapokalyptického světa, můžete se do západní Virginie vydat a výprava vás nebude stát ani halíř. Fallout 76 je teď totiž na Steamu, PlayStationu i Xboxu zadarmo, a to ne na víkend, ale rovnou na celý týden. Stejně tak tamtéž můžete využít slevové akce, kdy základní hru pořídíte za zhruba 200 Kč.