Expanze Stormblood pro Final Fantasy XIV je až do května zdarma

3. 4. 2023 12:50 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Není příliš pravděpodobné, že by dlouhodobí hráči populárního MMORPG Final Fantasy XIV potřebovali popostrčit k pořízení datadisku, který už nejspíš dávno vlastní. Pokud jste ale například na vážkách, zda se do něj poprvé vydat a zjistit, proč je okolo hry i po letech takový humbuk, mohla by vás nabídka zaujmout: Final Fantasy XIV: Stormblood je až do 8. května zdarma.

zdroj: Square Enix

Rozšíření můžete zdarma získat a pak si ho i stáhnout, ale abyste ho mohli hrát, pořád potřebujete mít zaplacený měsíční poplatek. Není však třeba věšet hlavu, FFXIV krom toho také nabízí velmi benevolentní zkušební režim – můžete si založit účet a jen s minimálními omezeními hrát všechny postavy a všechna povolání až do šedesátého levelu, což se rovná rozsahu základní hry a prvního datadisku Heavensward.

A to už je pořádná dávka obsahu, po jehož zkonzumování už byste si měli být jistí, zda se vám chce za hru platit, či nikoliv. Pokud máte rádi crafting, doporučuji FFXIV alespoň zkusit, protože lepší vyrábění předmětů nenajdete v žádném jiném MMORPG.