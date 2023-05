26. 5. 2023 12:10 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Epic Games Store zdarma rozdává možná nejlepší moderní díl postapokalyptické RPG série: Fallout: New Vegas. A to rovnou v ultimátní edici, která obsahuje všechna DLC. Výlet do Mohavské pouště vám tak zpestří výborné datadisky Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues a Lonesome Road.

A pokud by vám ani to nestačilo, podobně jako ostatní hry od Bethesdy jde Fallout: New Vegas obsáhle modifikovat. Hru si můžete vyzvednout v Epic Games Store do 1. června.