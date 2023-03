Epic rozdává kooperativní mlátičku Tunche

27. 3. 2023 15:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Nový týden s sebou přináší i obměnu her, které si můžete zdarma přidat do virtuální knihovny v digitálním obchodě Epic Games Store. Ještě do 30. března stále platí nabídka 3D šachu Chess Ultra a obsahový balíček pro válečnou onlinovku World of Warships — Starter Pack: Ishizuchi.

Předposlední dubnový den tyto tituly vystřídá kreslená kooperativní bojovka Tunche. V ní bojujete o záchranu amazonského pralesa s dalšími až třemi hráči. Na výběr máte z pětice postav s unikátními schopnostmi a kouzelnou kreslenou stylizací. Kritici na agregátu Metacritic momentálně hodnotí v průměru 68 body ze sta.