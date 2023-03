Epic rozdává industriální tycoon a logickou adventuru

3. 3. 2023 12:48 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Další týden znamená další rotaci her zdarma k vyzvednutí v Epic Games Store. Obchod zveřejnil, jaké tituly v brzké budoucnosti uvolní k přidání do virtuální knihovny. Momentálně je do 9. března k dispozici průmyslový tycoon Rise of Industry. Ambiciózní strategie si od nás v dobové recenzi odnesla 6, bylo to ale převážně kvůli chybějícím prvkům a technickému stavu, tak je možná ideální příležitost vyzkoušet, co se na hře za ty téměř čtyři roky změnilo.

V dalším týdnu, tedy mezi 9. a 16. březnem, pak v EGS najdete logickou Call of the Sea, a to už je mnohem lákavější nabídka. Patrik totiž v recenzi pozitivně laděnou lovecraftovskou adventuru ohodnotil krásnou devítkou.