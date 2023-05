Epic rozdává dodatky k The Sims 4

12. 5. 2023 12:20 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Digitální obchod Epic Games Store tento týden rozdává tři menší obsahové balíčky do The Sims 4. Bundle The Daring Lifestyle obsahuje DLC Jungle Adventure, Luxury Party Stuff a Fashion Street Kit. Základ The Sims 4 je k dispozici permanentně zdarma.

Jungle Adventure vás nechá prozkoumávat starobylé kobky v bujné džungli po vzoru Indiany Jonese nebo série Tomb Raider, Luxury Party Stuff vám umožní pořádat honosné večírky a Fashion Street Kit odemkne sadu moderních outfitů a bytových doplňků.

Zároveň můžete hlasovat v anketě EA, jaká tematická sada by se ve hře měla objevit příště. Na výběr proti sobě stojí sada pestrobarevného oblečení a temné goth stylizace a zároveň středověké stavby versus hypermoderní budovy.