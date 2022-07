Epic rozdává chválenou plošinovku. Příště nás vezme do 1. světové války

15. 7. 2022 10:45 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Protentokrát je nabídka her zdarma v Epicu o něco méně pompézní, ale i tak by leckomu mohla udělat radost. Vedle objemného balíčku pro free-to-play hru Idle Champions of the Forgotten Realms je tu krásná, ručně kreslená akční plošinovka Wonder Boy: The Dragon's Trap, v níž na sebe budete brát podobu ještěrodlaka, myšodlaka, piraňodlaka, lvodlaka a jestřábodlaka.

Příští čtvrtek vystřídá aktuální nabídku prvoválečná multiplayerová střílečka Tannenberg, v níž 64 hráčů prožije hrůzy v zákopech s autentickým vybavením. Dále bude Epic rozdávat simulátor provozování fantasy obchodu Shop Titans.