Elden Ring se znovu připomíná, do roka by měl vyjít

3. 5. 2021 14:28 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Z Elden Ringu od FromSoftware se postupem času pomalu stává chiméra, o jejíž existenci sice víme už dva roky, od prvního teaseru se ale z oficiálních zdrojů ozývá jen ohlušující mlčení.

Před časem zčeřila internetové vody uniklá ukázka, která zcela jednoznačně nepředstavovala finální podobu projektu, nyní se situace opakuje a na Redditu se objevila další údajná kratičká ukázka s prakticky nulovou vypovídající hodnotou.

O něco důležitější informace ale vyplývá z finančních výsledků a plánů firmy Kadokawa, mateřské společnosti FromSoftware. Podle nich by totiž hra měla vyjít do konce aktuálního fiskálního roku, tedy do konce března 2022. Uvidíme, zda o ní víc uslyšíme na letošní E3.