Džundži Itó vysvětluje svůj výrok o spolupráci s Kodžimou

Včera jsme vás informovali o tom, že se známý autor hororové mangy Džundži Itó na Comic-Conu pochlubil možnou spoluprací s Hideem Kodžimou. Itó i Kodžima se znají, ostatně první jmenovaný dostal i malou roli v Death Stranding. Bohužel to vypadá, že jsme z autorových slov vyčetli víc, než co v nich skutečně bylo.

Obecné nadšení, které svým výrokem způsobil, přimělo Ita celou situaci lépe vysvětlit. Ve vyjádření na Twitteru uvedl, že ze strany Kodžimy nešlo o oficiální nabídku spolupráce. Duchovní otec Metal Gearu mu údajně na večírku řekl, že kdyby se naskytla příležitost, požádá Ita o pomoc. Žádný aktuální projekt momentálně tyto dvě osobnosti nespojuje.

“In a past interview, I said casually that I received an offer from Mr. Kojima, but in reality, it was a remark made at a party where he said, “If there is an opportunity, I may ask for your help”. I apologize to Mr. Kojima and all of the fans to whom I may have given false hope.