Džundži Itó by mohl s Kodžimou pracovat na hororové hře

27. 7. 2020 10:33 | autor: Pavel Makal

Jen málokterý fanoušek hororu přenesl přes srdce smutný konec projektu Silent Hills, na němž měl pracovat Hideo Kodžima spolu s Guillermem del Torem a Normanem Reedusem. Hvězdná trojka se sice následně sešla při vývoji Death Stranding, příslib, jaký před dlouhými šesti lety ukázalo demo P.T., se ale zapomíná jen těžko.

Světlo na konci tunelu však přeci jen existuje, i kdyby na sobě nemělo mít nalepenou značku Silent Hill. Kodžima se po dokončení Death Stranding vyslovil ve smyslu, že jej idea hororového titulu stále neopustila a rád by učinil svůj otisk i do tohoto žánru. Jak je u slavného designéra zvykem, vše se odehrává spíše v náznacích na Twitteru, konkrétně se zatím o dalších plánech Kojima Productions neví zhola nic.

Malou naději však přináší slova pravého mistra hororové mangy. Džundži Itó se v rámci diskuzního panelu na letošním Comic-Conu podělil o překvapivou informaci – Kodžima jej údajně v minulosti kontaktoval s nabídkou spolupráce: „Známe se s ředitelem Kodžimou a hovořili jsme spolu o tom, že má hororový projekt, který by chtěl vytvořit. Pozval mě, abych s ním spolupracoval. Zatím ale nemáme žádné detaily,“ prohlásil Itó.

Jisté je jedno – pokud by Kodžima a Itó spojili své fantazie do jedné, patrně by nás čekal zážitek tak šílený, že je proti němu P.T. jen slabým odvarem.