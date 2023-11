Druhá série The Last of Us se začne natáčet zkraje roku

3. 11. 2023 11:20 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Druhá sezóna seriálu podle hry The Last of Us z produkce HBO se začne natáčet na začátku příštího roku. Magazínu Variety to potvrdil šéf stanice Casey Bloys. Produkci úspěšné adaptace zbrzdila stávka odborů WGA a SAG-AFTRA. Premiéry druhé řady bychom se tak měli dočkat nejdříve v roce 2025.

zdroj: Foto: HBO Max

Příběh by měl sledovat The Last of Us: Part II. Celý dějový oblouk druhé hry by tvůrci plánují rozdělit do dvou sezón. Produkční tým už zároveň stihl obsadit herečku, která ztvární druhou hlavní postavu příběhu: Abby. Její jméno ale zatím nezveřejnil.