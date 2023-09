Druhá série The Last of Us je připravená. Začne se točit, až skončí stávka

4. 9. 2023 17:10 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Už jsme psali o tom, že druhé sezóně seriálového The Last of Us už brání „jen“ hollywoodská stávka herců a scenáristů. Šéf Naughty Dog Neil Druckmann prohlásil, že veškeré přípravné práce jsou u konce, a jakmile se odbory dohodnou s vedením studií, může začít produkce.

Studio, které stojí i za herní předlohou, pracuje též na další hře. Co to ale bude, Druckmann neprozradil. „Má práce je opravdu zvláštní. Dávám zpětnou vazbu na chystanou atrakci v zábavním parku, pracuji na televizní show a také pracuji na další hře, takže tak nějak přeskakuju od projektu k projektu. Co to ale bude za hru, vám nemůžu říct, jinak bych dostal bídu od ředitelky komunikace,“ uvedl šéf Naughty Dog.