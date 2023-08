Druhá řada seriálu The Last of Us už našla svou Abby. Jméno herečky je ale tajemstvím

18. 8. 2023 13:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Druhá série populárního seriálu z produkce HBO The Last of Us představí nový zástup postav. Příběh bude sledovat část videoherní předlohy The Last of Us: Part II. Celý narativní oblouk pak s největší pravděpodobností rozdělí do dvou sezón. To znamená, že vedle Ellie budeme sledovat i dějovou linku druhé hlavní postavy: Abby. A podle producenta a scenáristy Craiga Mazina už štáb zřejmě našel herečku, která ji v chystaném pokračování ztvární.

„Abby byla první role, kterou jsme chtěli mít pro druhou sérii vyřešenou. Máme docela dobrou zkušenost s oznamováním hereckého obsazení, u kterého si lidé říkají: ‚Vážně?' V čemž budeme nejspíš pokračovat i nadále. Fanouškům se naše volba zpočátku nemusí líbit, ale zatím jsme se vždycky trefili a dávají nám za pravdu i oscarové nominace,“ uvádí v rozhovoru pro Hollywood Reporter Craig Mazin.