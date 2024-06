Druhá řada seriálového The Last of Us bude mít 7 epizod

6. 6. 2024 13:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Druhá série seriálové adaptace The Last of Us z produkce HBO bude kratší než ta první. Pro server Deadline to prozradili producenti a scenaristé Craig Mazin a Neil Druckmann. Příští rok se tak dočkáme sedmi epizod s tím, že následná třetí sezóna má být delší a také velkolepější. Velmi pravděpodobně se dočkáme taky čtvrté řady, byť ta zatím zelenou oficiálně nedostala.

Autorské duo dodává, že jedna z epizod druhé řady se bude svou délkou vymykat oproti ostatním. Ke stávajícímu hereckému obsazení se v průběhu druhé série připojí mimo jiné Danny Ramirez (Falcon a Winter Soldier, Top Gun: Maverick), Ariela Barer (Runaways), Tati Gabrielle (Sabrinina děsivá dobrodružství, Uncharted) a Spencer Lord (Riverdale, Dobrý doktor).