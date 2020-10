Doctor Who dostane adventuru The Edge of Reality a mobilní The Lonely Assassins

12. 10. 2020 15:51 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Pán času to s herními adaptacemi nevzdává. Po loňské VR hře Doctor Who: The Edge of Time se na jaře příštího roku dočkáme adventury Doctor Who: The Edge of Reality a mobilní psychologické hry Doctor Who: The Lonely Assassins. V první jmenované budete spolu s třináctou doktorkou Jodie Whittaker a desátým doktorem Davidem Tennantem zachraňovat realitu na PC, PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi. Hra vychází z loňského VR zážitku, který po všech stránkách rozšiřuje.

V mobilní hře určené pro Android, iOS a Switch pro změnu naleznete telefon, který spustí odpočet sebedestrukce, abyste měli omezeně času na prozkoumání událostí v něm zaznamenaných. Mobilní hru má na svědomí studio Kaigan Games zodpovědné za oceňovaný titul Simulacra. Hra se inspirovala dílem Blink ze třetí série s plačícími anděly (a Tennantem) a setkáte se v ní s Petronellou Osgood a dalšími známými tvářemi. A to je zhruba vše, co o obou hrách momentálně víme…

zdroj: BBC