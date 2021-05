Do Warzone má dorazit John Rambo

Call of Duty: Warzone se nedávno propadlo do osmdesátkové stylizace, mapa Verdansk se docela výrazně pozměnila a režim battle royale díky tomu nyní drží linii s aktuálním dílem Black Ops: Cold War. A aby byla éra divokých účesů, ještě divočejší módy a nejlepší hudby využita na maximum, chystá se návštěva jedné velké legendy.

Does anyone know SURVIVORJOHN#1009062? Their #WarzoneReport is a sight to be seen. pic.twitter.com/EUFPmexQnF